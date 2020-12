L'EPIDEMIA

TREVISO Il focolaio da coronavirus esploso nella casa di riposo Zalivani dell'Israa a Fiera è quasi raddoppiato. L'ultimo screening generale ha evidenziato il contagio di 36 persone: 29 anziane su 136 (tredici con il test rapido in attesa del tampone molecolare) e 7 operatori (cinque in attesa dell'esito del molecolare). I primi controlli avevano messo in luce la positività di 20 persone in un solo nucleo (17 anziane e 3 operatori). «Il Covid si è insinuato tra i residenti di altri nuclei», spiega Mauro Michielon, presidente dell'Israa. La maggior parte delle anziane è asintomatica. Solo due presentano leggeri sintomi. Ma nei giorni scorsi è purtroppo mancata una signora risultata positiva che già da oltre un mese versava in gravi condizioni per altri problemi di salute.

L'Israa ha attivato immediatamente tutti i protocolli di sicurezza. L'istituto Zalivani è stato blindato. Le anziane positive sono tutte isolate. E le visite dei familiari restano inevitabilmente sospese. «A fronte di questa situazione, purtroppo i familiari dovranno accontentarsi di fare gli auguri di Natale ai residenti dello Zalivani tramite il telefono o le video-chiamate sottolinea Michielon vista l'attuale contagiosità del virus, inoltre, il direttore Giorgio Pavan ha disposto a scopo preventivo che anche gli operatori in servizio nelle altre tre strutture dell'Israa, che sono Covid-free, indossino le mascherine Ffp2».

Il coronavirus non frena ancora la propria corsa nella Marca. A livello provinciale, ieri sono emersi 755 nuovi contagi. E purtroppo sono mancate altre 15 persone. Il totale dei decessi legati al Covid in dieci mesi di epidemia è così salito a 831. Il 60% da settembre ad oggi. Attualmente sono 18.598 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Tra questi, 514 sono ricoverati in ospedale. Compresi 44 in Terapia intensiva. Nella Rianimazione di Treviso, in particolare, ci sono 27 pazienti Covid positivi. Un numero che si avvicina alla soglia di guardia di 32 fissata dopo l'apertura della nuova unità nel padiglione di Malattie infettive. «L'andamento dei ricoveri resta stabile fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl certo, il sistema resta sotto stress. E per una maggiore tranquillità abbiamo deciso di allestire 6 nuovi posti letto di Terapia intensiva: 4 entro sabato a Vittorio Veneto e poi altri 2 a Montebelluna, se serviranno. Ricordo che l'attivazione dei posti letto in Rianimazione segue sempre l'andamento dei ricoveri».

Nel frattempo il coronavirus ha colpito anche un operatore in servizio nel reparto Covid dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. I test eseguiti sui colleghi hanno scongiurato l'avvio di un focolaio: il resto del personale è risultato negativo. È emersa una positività anche tra il personale della casa di riposo San Antonio di Conegliano, la struttura che ospita il reparto Covid isolato, autonomo, a servizio dell'Usl. Un operatore del centro anziani è risultato contagiato dal coronavirus. Ieri gli ospiti sono stati subito isolati per precauzione all'interno delle loro camere. Poche ore dopo, lo screening eseguito con i test rapidi ha escluso contagi tra gli stessi anziani. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori controlli. La casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta, intanto, si è definitivamente messa alle spalle il focolaio che aveva registrato un picco di 68 anziani e 24 operatori positivi. Da una settimana la struttura è Covid-free. E il presidente Marco Tappari ora annuncia la chiusura di un accordo con i sindacati per distribuire dei bonus agli operatori. «Abbiamo siglato due accordi, uno ad aprile e uno qualche giorno fa, che hanno permesso di erogare somme aggiuntive che integrano il salario accessorio a tutti i dipendenti specifica accordi unici, al momento, nel territorio trevigiano delle Ipab, ma necessari per dare un segnale concreto e non solo a parole al personale, che come più volte sottolineato non si è mai risparmiato in tutti questi mesi distinguendosi per professionalità e soprattutto per umanità».

