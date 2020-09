IL QUADRO

TREVISO Boom di contagi da coronavirus nella Marca. Solo nella giornata di ieri ne sono stati registrati altri 142. Il totale delle persone attualmente positive nel trevigiano sale così a 975. Ormai a un passo dalla simbolica quota mille. Quasi il triplo rispetto ai numeri delle altre maggiori province del Veneto: Padova, Venezia, Verona e Vicenza. L'Usl della Marca sottolinea che il dato inserito nel report regionale è schizzato alle stelle a causa della registrazione dei contagi legati al maxi focolaio di coronavirus esploso nello stabilimento dell'azienda di macellazione di polli Aia di Vazzola. A quanto pare prima non era stato conteggiato. «Le positività entrate nel report non sono solo di ieri specificano dall'azienda sanitaria sono entrate in particolare le positività legate all'Aia». E non è di poco conto.

I NUMERI

I risultati definitivo dello screening dicono che qui sono risultate positive esattamente 225 persone su 639. Tra le quali 144 dei 456 dipendenti diretti dell'Aia e 71 lavoratori su 173 della cooperativa. A questi, poi, vanno aggiunti una cinquantina di contagi registrati tra i familiari, gli amici e i contatti più stretti. Proprio ieri l'Usl della Marca aveva fatto sapere di voler confrontarsi nuovamente con la Prefettura, l'azienda e le organizzazioni sindacali per valutare una possibile chiusura temporanea dello stabilimento Aia, dove ora si sta continuando a lavorare, pur a ranghi ridotti. A quanto pare, poi, nelle ultime ore è stata individuata una nuova scia di una ventina di contagi nell'area che fa riferimento a Montebelluna e a Castelfranco. Per quanto riguarda le case di riposo, attualmente il focolaio più grande è quello scoppiato nel centro servizi per anziani villa Tomasi di Spresiano. Qui si sono contate 47 positività al coronavirus: 36 ospiti (uno è ancora ricoverato nell'ospedale di Treviso) e 11 operatori.

E negli ultimi dieci giorni purtroppo è stato registrato il decesso di due ospiti che erano risultate positive al Covid e che erano state trasferite nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso: due signore di 95 e 90 anni, entrambe già costrette a convivere con pesanti patologie. Di seguito, l'altro ieri è stato confermato il contagio di due signore anziane ospiti della casa di riposo Opera Immacolata di Lourdes di Conegliano, gestita dalla Fondazione Sant'Augusta onlus. Mentre si tiene sempre monitorato il focolaio di coronavirus che ha colpito dieci anziani all'interno del centro servizi Civitas Vitae di Vedelago.

L'EX CASERMA SERENA

La buona notizia è che il focolaio che era esploso nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex caserma Serena adesso è completamente spento. Nel giro di un mese si è passati da 244 a zero contagiati. La speranza è che i contagi legati allo stabilimento Aia di Vazzola seguano lo stesso andamento. Nel conto complessivo vanno poi messi 18 insegnanti (mentre si attende l'esito del tampone eseguito su altri 90 docenti) e l'ormai consueta quota di trevigiani che si riscoprono positivi eseguendo il tampone dopo il rientro da un periodo di vacanza, sia all'estero che in alcune regioni italiane, come la Sardegna. Per fortuna, almeno per il momento, il boom di contagi non è seguito da un boom di ricoveri negli ospedali. Ad oggi sono 25 le persone colpite dal coronavirus che hanno bisogno delle cure ospedaliere. Nella Terapia intensiva di Treviso c'è un 60enne originario della Macedonia che si è sentito male dopo essere rientrato dai Balcani. Altri 16 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive dello stesso Ca' Foncello. Il quadro è infine completato da otto persone ricoverate nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

