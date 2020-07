L'EPIDEMIA

TREVISO Sette contagi in poco più di tre giorni. Sono due i focolai di coronavirus partiti nella Marca da persone rientrate dal Kosovo. Il Covid-19 ha colpito due cognate di 55 e 57 anni arrivate domenica a Treviso con un pulmino partito dai Balcani che trasportava in tutto una ventina di passeggeri, comprese diverse badanti. E poi c'è il contagio di un'intera famiglia, a sua volta originaria del Kosovo, residente della zona di Treviso: dopo l'uomo di 67 anni risultato positivo in seguito alla corsa al pronto soccorso del Ca' Foncello per un infarto, è stato evidenziato il contagio anche della moglie 62enne, della nuora, tra l'altro incinta, e dei due nipotini di 8 e 5 anni. A tutto ciò si aggiungono venti casi sospetti. Ora verranno controllati i due figli della 57enne che era sul pulmino. Ieri sono stati eseguiti i tamponi su altre tre persone scese a Treviso. E nel frattempo si cercherà di rintracciare gli altri 15 passeggeri che erano a bordo del mezzo arrivato fino a Bologna.

I RISCHI

Il fronte dell'est è sempre più caldo. Nasce da qui l'appello lanciato da Francesco Benazzi: «Le badanti che rientrano dall'estero contattino subito i nostri centri per eseguire gratuitamente il tampone per il coronavirus. Anche chi non è ancora in regola. Le porte sono aperte per tutti spiega il direttore generale dell'Usl della Marca è meglio che siano sicure di non aver contratto il Covid-19, mettendo al riparo la loro salute e quella degli anziani assistiti, dei familiari e degli amici, piuttosto che rimanere nascoste, magari rischiando poi una denuncia per procurata infezione». «Da noi il virus ha perso forza. Quelli che vengono dall'area non Schengen, dove evidentemente non è stato fatto il lavoro che è stato fatto nel Veneto, sono virus che invece hanno ancora una forza tale da provocare sintomi importanti aggiunge Benazzi sarebbe opportuno chiudere i confini. Non è però una decisione che spetta a noi. Per questo nel frattempo invitiamo tutte le badanti che sono rientrate a fare il tampone per il coronavirus».

IL MONITO

Per la stessa ragione Anna Pupo, direttrice del servizio Igiene e sanità pubblica, invita le persone che si trovano oggi nella Marca a rinviare le ferie nell'Est Europa. «Vista la situazione epidemiologica in alcuni Paesi dell'area balcanica dice sarebbe opportuno che quest'anno tutti coloro che sono originari da quelle aree rinunciassero al rientro in patria per le ferie estive, in modo da non esporre sé stessi, le proprie famiglie e la comunità intera al rischio del propagarsi dei contagi».

IL PULMINO DALL'EST

A preoccupare oggi è soprattutto il percorso fatto dal pulmino privato che dopo essere partito dai Balcani è entrato in Italia attraversando il Friuli, domenica sera ha fatto tappa a Treviso e poi ha continuato fino a Bologna. A Treviso sono scese 5 persone. Due sono già risultate positive. La prima è stata una signora di 55 anni in visita alla figlia. Aveva la febbre. E il tampone ha confermato i sospetti. Di pari passo è emersa la positività anche della cognata. Di seguito il servizio Igiene e sanità pubblica è riuscito a recuperare l'elenco dei passeggeri. Da questo si è capito che altre tre si erano fermate a Treviso. Una volta individuate, sono state messe in quarantena e sottoposte a tampone. L'esito arriverà oggi. Ma mancano ancora all'appello le 15 persone che hanno continuato per Bologna. L'altro focolaio invece è partito da un uomo di 67 anni che ha scoperto di essere positivo dopo essersi rivolto al pronto soccorso di Treviso per un infarto. L'operazione al cuore è riuscita. Adesso resta ricoverato in Malattie infettive.

Mauro Favaro

