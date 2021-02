IL QUADRO

TREVISO L'esplosione del numero di classi in quarantena per il Covid mette paura. Ma si va avanti. Sono 71 le sezioni in isolamento, tra elementari, medie e superiori. In queste ultime, riaperte a inizio febbraio, si è passati da 11 a 25 nel giro di soli tre giorni. «Il possibile aumento dei contagi parallelamente alla riapertura delle superiori purtroppo era stato messo in conto fa il punto Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso l'attenzione verso le misure di prevenzione, comunque, è massima. Ci auguriamo che non ci siano ulteriori aumenti».

IL PIANO

Il programma resta quello previsto. Verrà cambiato solo se arriveranno indicazioni diverse dalla Regione. Intanto i presidi hanno confermato la volontà di salire dal 22 febbraio dall'attuale quota del 50% al 75% di studenti in presenza alle superiori. Per il trevigiano vuol dire da 20mila a 30mila ragazzi. Questo aumenterà il rischio di contagi. Non può essere altrimenti. «Nei prossimi giorni i casi positivi aumenteranno prevede Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca si può far di tutto per provare a evitare gli assembramenti, ma quando tornano a muoversi migliaia di ragazzi è chiaro che il rischio cresce». Un rischio che però tutti sembrano intenzionati a correre a fronte dei numeri attuali. Su questa linea c'è anche Stefano Martelossi, primario della Pediatria dell'ospedale di Treviso. «È inevitabile che ci sia preoccupazione. Perché è inevitabile che ci possa essere una certa quota di circolazione del coronavirus soprattutto tra gli adolescenti, che vanno a scuola da soli, usano i mezzi pubblici e hanno una tendenza fisiologica alla socializzazione spiega il rischio c'è sempre. Da pediatria metto sul piatto della bilancia innanzitutto la riduzione della circolazione del Covid. Allo stesso tempo, però, credo sia importantissimo lo sforzo che si sta cercando di fare affinché la maggior parte dei ragazzi possa frequentare la scuola».

I DANNI DELL'ISOLAMENTO

L'isolamento forzato, infatti, porta i propri contraccolpi. Non solo tra gli studenti delle superiori, ma anche tra gli alunni delle elementari e delle medie. La Pediatria di Treviso sta registrando un aumento fino al 30% di malattie su base psicologica e neuropsichiatrica tra gli under 14. «Purtroppo stiamo vedendo gli effetti collaterali della pandemia e delle relative limitazioni e quarantene che hanno portato a un incremento delle situazioni di disagio conferma Martelossi questa è una vera emergenza. È aumentato il numero di bambini che vengono ricoverati per autolesionismo, disturbi della condotta alimentare e stati di ansia. È una situazione difficile per tutti: bisogna dirlo chiaramente anche ai ragazzi. Non si devono sentire solo loro in difficoltà, perché siamo tutti in difficoltà davanti all'impossibilità di fare la vita di prima. Il punto è che alla loro età un momento del genere ha amplificato le fragilità». «Oggi lo sforzo maggiore deve essere quello per il contenimento della pandemia. È il nostro obiettivo principale aggiunge sono però molto contento che si siano riaperte le scuole. Era giusto provare a farlo. Speriamo di non ritrovarci nella situazione di doverle chiudere di nuovo».

IL NUOVO PROTOCOLLO

Il protocollo relativo ai tamponi è stato rivisto proprio per contrastare l'aumento dei contagi consentendo comunque ai bambini e ai ragazzi di elementari, medie e superiori di frequentare il più possibile. Fino all'altro ieri scattava la quarantena preventiva dell'intera classe anche a fronte di un solo caso di positività. Adesso, invece, si è tornati a fare tamponi a tutti. L'Usl li garantisce nel giro di 72 ore (nel frattempo l'attività didattica viene sospesa). Se tutti i compagni di classe dello studente contagiato risultano negativi, si continua con le lezioni in presenza. La modalità è stata ribattezzata Quarantena in classe. Pure se negativi, in buona sostanza, per dieci giorni i ragazzi coinvolti potranno uscire di casa esclusivamente per frequentare la scuola, portando al massimo tutte le misure di prevenzione contro il Covid. Il protocollo vale anche se a risultare positivo è un insegnante (a patto che abbia passato almeno 4 ore nella stessa classe nei due giorni precedenti). «I tamponi fatti in questo modo rappresentano una soluzione per permettere ad alunni e studenti di continuare a frequentare tira le fila Sardella sappiamo che deve reggere l'intero sistema, all'interno del quale c'è anche la scuola. Se si riesce a preservarla, è un'ottima cosa».

