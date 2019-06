Consiglio con polemiche tra Cavallin e Mazzochel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se qualcuno si aspettava un asse Cavallin-Mazzochel, entrambi in un'area di centro destra, dopo la tornata elettorale che ha portato all'elezione del primo per la seconda volta (in realtà è la terza, dopo le esperienze del secondo millennio), sarà di certo rimasto sorpreso. Perché l'altra sera, nel primo consiglio comunale della nuova era, le polemiche hanno caratterizzato proprio i due esponenti, l'uno di Progetto Giavera e l'altro della Lega, mentre tutto è filato liscio con Sandro Bonzio e il suo Giavera Punto a capo, che ha assicurato...