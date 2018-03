Consigliere travolto dal suv pirata: telecamere al setaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTETREVISO Ha presentato denuncia formale ai carabinieri di Riese Pio X Michele Guidolin, presidente del consiglio comunale di Loria, investito da un'auto pirata domenica sera a Treviso, mentre camminava sul marciapiede in via Montello. Ora i militari dell'Arma passeranno l'informativa ai colleghi trevigiani che, con l'ausilio della polizia locale, potranno passare al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona, tra il put e viale della Repubblica, per cercare di individuare il Suv che il 18 marzo scorso, dopo aver centrato...