Coni in vendita, la Scherma si ribella

IL CONFRONTO

TREVISO La scherma trevigiana si ribella. La notizia che Ca' Sugana sta meditando di vendere il palazzetto del Coni, e l'ipotesi dell'asta resta l'opzione più concreta, ha allarmato chi di quel tempio dello sport trevigiano ci ha fatto la propria casa. «Una doccia gelata», dicono in un lungo comunicato dalla Scherma Treviso Ettore Geslao, sodalizio dedicato al maestro che ha fatto grande questa specialità in città. «Dal 1958 il Palazzetto Coni è la nostra casa, la casa di migliaia di schermidori che negli anni sono cresciuti tra le mura di questo impianto».

NUOVO PERICOLO

Non è la prima volta che la società deve affrontare una minaccia del genere: « Nell'estate 2012 già si parlò di chiudere il Palazzetto per via della rottura della caldaia. La caldaia fu poi sostituita a cura e spese delle società sportive (Scherma e Basket) con il supporto del Comune. Nel Febbraio 2018 ci venne - invece - assicurato che il palazzetto Coni sarebbe stato ristrutturato. Oggi la doccia gelata. E questo senza che ci sia stato preventivamente comunicato alcunché, senza che nessuno fosse stato preventivamente interpellato e nonostante i numerosissimi incontri a vari livelli con l'amministrazione civica». La storia della Scherma Ettore Geslao, nata dalla fusione delle due società cittadine, affonda le proprie radici nella città: «Abbiamo unificato i due sodalizi storici di Treviso con la convinzione anche di incontrare il favore ed il sostegno della Pubblica Amministrazione. Contiamo oltre 160 iscritti, siamo fra le prime 15 società in Italia su oltre 300. Militiamo in serie A1 sia in Fioretto Maschile che in Spada Femminile. Abbiamo tre atleti di interesse assoluto di cui uno nella scherma paralimpica, ma soprattutto ci occupiamo di tanti giovani e giovanissimi, lo facciamo con dedizione e passione perché amiamo questo sport, la nostra città e pensiamo di svolgere un importante ruolo sociale». E per dimostrare l'attaccamento a Treviso, a settembre i ragazzi abituati a gareggiare in pedana si sono invece dedicati alle pulizie delle vie del centro: hanno indossati i guanti e, muniti di sacchetti, hanno raccolto una notevole quantità di rifiuti. Adesso si aspettano chiarezza dal sindaco Mario Conte: «Abbiamo necessità di risposte, di incontrarci, di capire come poter dare una casa alla Scherma trevigiana. Crediamo, forse con arroganza, di meritarlo. Sono più di 60 anni che ci siamo ed oggi continuiamo a portare avanti con orgoglio e dedizione quanto fu pensato e creato dai padri fondatori».

LA RASSICURAZIONE

Conte ha subito gettato acqua sul fuoco. Il Coni non deve diventare un problema. Sebbene vecchio e malandato, oltre che un pozzo senza fondo che risucchia risorse per la sua ristrutturazione (per rifare tetto e impianti verranno spesi 900mila euro), resta una struttura strategica per dare risposte a società sportive scuole. Contestualmente alla vendita, quindi, va cercata una soluzione per tamponare la fame di spazi. «Dovessimo dare seguito alla idea vendere il palazzetto - premette Conte - lo faremmo solo dopo aver trovato una soluzione per le società che oggi lo utilizzano. Nessuno rimarrà senza casa». Con la Scherma invece apre un canale per il dialogo: «La mia era una riflessione sulla vetustà degli immobili che a volte rendono le manutenzioni straordinarie antieconomiche. I lavori partiranno a brevissimo e la squadra può serenamente continuare a fare sport. Sono a disposizione per ogni chiarimento. Inoltre ricordo che questa amministrazione sta investendo tantissimo per rinnovare e manutentare le strutture sportive proprio perché crediamo fino in fondo nell'importanza dello sport». E il 15 gennaio, a Ca' Sugana, è previsto l'incontro chiarificatore tra Conte, il vicesindaco De Checchi e i vertici della società.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA