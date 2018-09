Congelato il progetto del palasport di Monigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO Piano triennale dei lavori pubblici: congelato per il 2018 il nuovo impianto sportivo di Monigo. I 3 milioni di euro saranno spostati per il completamento del terzo stralcio del Bailo. Ma l'ex assessore Michielan è perentorio: «Loro, i paladini dei quartieri, stanno tradendo proprio le periferie». Il bubbone è scoppiato con la presentazione della variazione al piano degli interventi 2018 contenuto nella programmazione triennale. Nel documento si specifica che i 3 milioni messi a bilancio per il nuovo complesso sportivo a...