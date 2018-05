CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFRONTO A DISTANZATREVISO Stazione, percorsi per i disabili, poi staffetta con Coalizione Civica, Treviso Unica sotto la Loggia e infine a San Tomaso con i big della Lega. Colorato, appassionato, inizia così l'ultimo giorno utile per depositare candidature e nomi. Poi, davvero, i giochi saranno fatti. IL SINDACOOre 10.30 appuntamento alla stazione ferroviaria. Ecco il cuore azzurro dei manildiani con tanto di risciò: tutti in marcia attraverso i percorsi senza barriere architettoniche alla volta dell'ingresso di Ca' Sugana. Qui un corteo...