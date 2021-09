Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONFARTIGIANATOTREVISO «Pur apprezzando lo sforzo di destinare risorse per la riduzione degli aumenti delle bollette energetiche, non dimentichiamo che l'obiettivo deve essere quello di evitarli». Parole di Oscar Bernardi, presidente della Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, che spera che il Governo intervenga sugli oneri di sistema che in Italia superano il del 36% quelli applicati negli altri Paesi dell'Eurozona.L'ELETTRICITÀ«Lo...