TREVISO Solo le richieste raccolte finora dagli uffici della Confartigianato in provincia potrebbero garantire, se tutte accolte, un giro d'affari di 55 milioni di euro per oltre 3.600 piccole imprese coinvolte. Bastano questi due numeri a confermare l'effetto volano potenzialmente generato dal Superbonus 110% e a spiegare il motivo per cui l'associazione artigiana e tre banche locali hanno stretto un patto per favorirne l'applicazione. La terza cifra in ballo corrisponde a 30 milioni di euro, ovvero il plafond messo a disposizione dagli istituti di credito cooperativo aderenti per finanziamenti e cessione del credito. L'intesa, in particolare, coinvolge, da un lato, i mandamenti di Treviso, Oderzo Motta, Conegliano e Vittorio Veneto di Confartigianato e, dall'altro, CentroMarca Banca, Banca Pordenonese Monsile e Banca della Marca, (i restanti due mandamenti, Asolo- Montebelluna e Castelfranco, peraltro, hanno avviato un'analoga iniziativa con la bcc del loro comprensorio).

«L'accordo quadro, al quale si è arrivati dopo un lungo lavoro di mediazione e dialogo, - spiega Vendemiano Sartor, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni territoriali e delle banche - è il tassello fondamentale che consentirà ai beneficiari finali, privati e imprese, di usufruire degli incentivi previsti dal legislatore con il cosiddetto Superbonus 110% per favorire l'efficientamento del patrimonio edilizio, grazie alla cessione del credito, di cui le bcc potranno farsi carico». «Il sistema Confartigianato, nella sua ferma volontà di assicurare opportunità alle imprese e alle comunità aggiunge Sartor -, si è organizzato e strutturato per mettere a disposizione competenze ed esperienza professionale, che garantiscono risposte rapide e tangibili alle necessità concrete emerse per l'erogazione dei bonus governativi, facilitando imprese e committenti». Obiettivo: offrire una sorta di pacchetto chiavi in mano ai proprietari di immobili o ai condomini che vogliano approfittare delle agevolazioni fiscali messe in campo dallo Stato per chi per chi attua interventi per migliorare l'efficienza energetica o la resistenza anti-sismica degli edifici.

A gestire in concreto i vari passaggi della filiera e le diverse procedure sarà Confartigianato Servizi Oderzo Motta Srl, per conto dei mandamenti, che al loro interno hanno già attivato task force e sportelli dedicati al Superbonus. Naturalmente, l'operazione punta a favorire un ritorno per le ditte associate del settore casa, coordinandone l'azione: sono 3.652 le realtà operanti nel campo, tra imprese di costruzioni, serramentisti, installatori di cartongesso, pittori edili, lattonieri, impiantisti idraulici ed elettrici, specialisti in domotica e in sistemi di sicurezza. Per tutti il lavoro non mancherà: nei prossimi mesi è previsto un picco di richieste per le aziende edili, secondo Confartigianato, persino difficile da soddisfare. Ulteriore componente, quella delle banche: tra le principali novità del provvedimento infatti, c'è la possibilità - in alternativa alla fruizione diretta della detrazione - di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori oppure per la cessione del credito.

