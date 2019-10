Conegliano, tutti in via Carducci: «Canoni più vantaggiosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMBIOCONEGLIANO La futura piazza Carducci seduce i commercianti. Il viale della stazione, che l'amministrazione comunale vuole ridisegnare e chiudere al traffico una volta completata (l'anno prossimo) via Vespucci, sta facendo registrare nuovi arrivi di attività che stanno riducendo al minimo i buchi neri. Oltre ai tre negozi che stanno aprendo o già lo hanno fatto in Corte delle Rose, che su viale Carducci si affaccia, in autunno sarà inaugurata una cicchetteria sul lato ovest della strada, all'altezza dell'edicola. E sono in corso...