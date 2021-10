Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONEGLIANOConfidava di arrivare al ballottaggio la coalizione formata da Noi Democratici per Conegliano e Progettiamo Conegliano, che candidava come sindaco Francesca Di Gaspero, ma non ce l'ha fatta. «Quello che amareggia - ha affermato Di Gaspero - è la evidente scarsa partecipazione al voto, dato che si è recato alle urne poco più della metà degli elettori, e questo dovrebbe fare riflettere un po' tutti. Noi ce l'abbiamo messa tutta...