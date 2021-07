Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONEGLIANO Anche nella città del Cima non sarà installato il maxischermo per seguire la finale del campionato europeo di calcio con gli Azzurri che sfideranno l'Inghilterra. Approfittando delle transenne presenti per il Rally della Marca, che si terrà oggi e domani e avrà la base logistica in via Carducci, l'associazione Conegliano in Cima aveva pensato di organizzare i posti a sedere e sistemare il maxischermo al posto del palco...