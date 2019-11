Condanna trasversale del mondo della politica e della cultura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Se i social leggono in maniera distorta la storia bisogna intervenire: l'odio contro una sentrice di 90 anni è inammissibile». Il sindaco di Treviso, intervenuto alla scopertura delle due lapidi sul muro della caserma Cadorin a Monigo ieri in ricordo degli internati, ha condannato senza mezzi termini le aggressioni via social a Liliana Segre. «E' una forma di violenza vera e propria e quindi credo che i social vadano regolamentati. Le persone non possono sentirsi impuni solo perchè mascherate dietro un monitor». «Quella dell'odio via...