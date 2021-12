IL PREMIO

TREVISO La legalità e la responsabilità d'impresa spiegate dagli studenti trevigiani. I temi erano al centro del concorso promosso dalla Camera di commercio di Treviso e Belluno e rivolto alle scuole superiori delle due province: ai partecipanti era richiesto di realizzare un breve video, di massimo dieci minuti, su uno degli argomenti. Ieri le premiazioni: ad aggiudicarsi la vittoria nella prima categoria, è il filmato Legalità d'impresa: il rating, presentato dalla classe 5a E del Liceo Artistico di Treviso (per la prima volta in gara come scuola). Per quanto riguarda sostenibilità e responsabilità d'impresa, primo posto per la La città dei fiori e secondo per Aenterprise, creati dalla 4 E Rim dell'Iiss Marco Fanno di Conegliano. Ai vincitori va un riconoscimento di 4mila euro per il proprio istituto scolastico.

I CONTENUTI

Tra i sedici lavori pervenuti la giuria ha apprezzato in quelli selezionati la resa grafica e la chiarezza espositiva dei contenuti, oltre all'impegno dei ragazzi in un periodo complicato da restrizioni e didattica a distanza. Gli stessi studenti hanno sottolineato l'occasione di poter approfondire questioni meno conosciute (alcuni sono andati anche da un commercialista per raccogliere informazioni).

L'INVESTIMENTO

«Tengo molto a questo premio che, ormai da cinque anni, vede il dialogo tra l'ente camerale e gli istituti scolastici - rimarca il presidente Mario Pozza - La certezza dunque è che sui giovani dobbiamo investire per condividere temi importanti quali la legalità, la responsabilità sociale d'impresa e, con i progetto Generazione 2026, i valori olimpici in vista di Milano Cortina 2026». Unico rammarico: la partecipazione ancora limitata, specie da parte bellunese, tanto che, per la sezione legalità, è giunto un solo video. Già in partenza l'edizione 2022 del concorso. Con due novità: oltre alle superiori, potranno verrà aperto anche a classi delle medie e delle primarie. E il tema CircolarMente richiederà un approccio più concreto nei confronti dell'economia circolare, con la realizzazione di un prototipo originale (oggetto utilizzabile, di arredo, di design) assemblato con materiali di recupero. La dotazione complessiva in palio sarà di 18mila euro. Gli interessati dovranno inviare una preadesione entro venerdì prossimo, 17 dicembre.

M.Z.

