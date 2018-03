Concerti ed eventi per superare le discriminazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DISAGIO PSICHICOTREVISO Superare i pregiudizi, promuovere l'inclusione sociale e contrastare la discriminazione verso chi è psichicamente fragile. Sono i tre pilastri su cui è stato costruito il programma Di qui e di là del fiume organizzato dai centri di promozione della salute mentale dell'Usl della Marca. L'iniziativa cade proprio nel quarantennale della chiusura del Sant'Artemio come ex ospedale psichiatrico di Treviso. L'elenco di eventi da qui a giugno è fittissimo: incontri, laboratori, cinema, musica e così via. Il cartellone è...