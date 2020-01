«Con Parcheggi Italia accordo vicino non aumenteremo il costo della sosta»

LA TRATTATIVA

TREVISO Mancano i dettagli, magari ancora qualcosa potrà cambiare, ma ormai la strada è segnata: Ca' Sugana e Parcheggi Italia sono molto vicini all'accordo su ridimensionamento del parcheggio Cantarane. Nell'ultimo incontro agli inizi di dicembre, la società leader della gestione della sosta in Italia aveva accolto con favore la proposta del Comune, formulata dal vicesindaco Andrea De Checchi e dall'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese, di ridurre di un piano il progetto del Cantarane. Una soluzione che, col passare delle settimane, sta convincendo sempre di più. Parcheggi Italia risparmierebbe circa 3 milioni di euro, su circa 13 di investimento globale tra park Cantarane ed ex Pattinodromo, mentre Ca' Sugana non avrebbe più l'obbligo di ridurre il numero di stalli per la sosta in città Giardino e, soprattutto, di rivedere al rialzo le tariffe.

IL CONFRONTO

«Con Parcheggi Italia abbiamo dovuto trattare su qualcosa di già sottoscritto dalla precedente amministrazione. Una trattativa quindi non semplice, ma qualche risultato lo stiamo ottenendo. L'impostazione della sosta in città che abbiamo ereditato non ci piaceva: avrebbe comportato, alla fine, meno parcheggi a disposizione e tariffe più alte. Abbiamo preferito ragionare in altro modo. Riducendo i costi del Cantarane, saremo in grado di mantenere il costo della sosta inalterato senza perdere posti auto».

IL PIANO

Ma la revisione della sosta ha confini che vanno anche oltre la realizzazione dei due park a pagamento. Per bilanciare l'arrivo del nuovo Pattinodromo a pagamento, De Checchi conferma la volontà di potenziare sia le aree sosta in via Lancieri di Novara sia l'ex Foro Boario: «I dati del Pums ci dicono che a nord della città va allargata la sosta gratuita: qui ci sono i quartieri più popolosi e da qui arrivano le maggiori direttrici del traffico. E noi confermiamo l'intenzione di realizzare un parcheggio sopraelevato in zona Lancieri di Novara e uno all'ex Telecom, l'area confinante con l'ex Foro Boario». Nella zona a sud invece il parcheggio Dal Negro non basta mentre per il Miani è necessario un profondo ripensamento. «A sud diventa essenziale un parcheggio in grado di dialogare con la stazione ferroviaria e, soprattutto, con la nuova stazione delle corriere in previsione di una ristrutturazione del Cuor. Diventa essenziale anche per riordinare la sosta, attualmente fin troppo disordinata, nel quartiere di San Zeno: oggi si trovano auto praticamente in ogni stradina. Un intervento è necessario». E dove realizzare questo nuovo parcheggio? «Stiamo valutando, ma di certo dovrà essere un'area vicina alla ferrovia».

IL DESTINO DELL'EX SIAMIC

Detto che per il Miani si prevede un futuro da centro logistico dove dirottare i furgoni che trasportano merci in centro - « e da lì ripartire a bordo di mezzi più piccoli ed ecologici» - De Checchi non abbandona un suo vecchio pallino: «Resto convinto che anche in centro, dentro le Mura, sia necessario un altro parcheggio. E penso che l'area più adatta si quella dell'ex Siamic, l'attuale stazione delle corriere, che dovrà indubbiamente avere una nuova destinazione. I parcheggi devono soddisfare le esigenze della vita ordinaria, quindi dei residenti e di chi arriva in città per lavoro, ma devono anche dare soluzioni in occasioni dei grandi eventuali e risposte alle esigenze del commercio».

P. Cal.

