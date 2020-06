IL DATO

TREVISO (mz) Alla fine ne è restata una sola. Il 2020 ha portato ad un restyling delle imposte sugli immobili, dicendo addio alla Tasi. L'imposta creata a suo tempo per finanziare i cosiddetti servizi indivisibili è stata abolita e accorpata nella gemella Imu. All'atto pratico, dunque, l'esborso non cambia granché, ma i contribuenti possono consolarsi almeno con la semplificazione di un unico calcolo e di un unico bollettino. Nonostante il Covid, confermate a livello legislativo le scadenze: per l'acconto l'appuntamento alla cassa rimane fissato al 16 giugno, come già negli anni scorsi. I Comuni hanno tempo fino al 31 luglio per approvare le nuove aliquote. Nella Marca, diversi hanno già provveduto (peraltro senza variare quasi nulla rispetto al passato). La legge prescrive che comunque la prima rata si paghi sulla base della somma di Imu e Tasi 2019, ovvero versando la metà dell'importo totale corrisposto l'anno scorso. Per la Tasi, in caso di immobili affittati, si terrà conto della quota di competenza del proprietario (tra il 70 e il 90%). Poi, se nel frattempo, l'amministrazione municipale modificherà i parametri, si adeguerà la cifra a conguaglio in occasione del saldo del 16 dicembre.

Rimasta inalterata rispetto alle precedenti versioni pure l'esenzione per le prime case e per le relative pertinenze (come i garage), escluse quelle di lusso, accatastate cioè in categoria A1, A7 e A8. L'imposta dunque deve essere versata sulle abitazioni non principali (come le seconde case) e altre tipologie di immobili. Ogni amministrazione prevede un'articolazione delle aliquote e alcune detrazioni, a seconda dei casi. Niente paura, comunque, molti Comuni trevigiani, anche quest'anno, hanno inviato o stanno inviando ai contribuenti i moduli F24 precompilati (28mila solo nel capoluogo) per il pagamento in banca o in posta.

