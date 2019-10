Comune e Caritas, gara di solidarietà per i cinque figli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOLORE VITTORIO VENETO Originaria del Camerun, Marie Louise Wappi Monehode abitava con il marito e i loro quattro figli (il più grande appena maggiorenne, mentre gli altri tre hanno fra i dieci e i tre anni) a Serravalle. L'ARRIVOLa coppia, dai primi anni Duemila in Italia, dopo aver vissuto e lavorato per anni a Pieve di Cadore, era arrivata a Vittorio Veneto. Lo scorso agosto, la loro unione era stata suggellata anche in Chiesa. Nella Pieve di Sant'Andrea, la parrocchia frequentata da genitori e figli, il parroco, monsignor Michele...