Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVENTOTREVISO Da palazzina abbandonata da decenni in stato di degrado a complesso residenziale di pregio. Questo il destino di un imponente edificio di Viale Brigata Marche, a fianco della MG Autofficina. Struttura realizzata intorno agli anni '60, in passato era stata anche adibita ad alloggio per gli ufficiali dell'Esercito di stanza alla vicina Caserma Salsa, diventando però nel tempo uno dei grandi buchi neri della città. Negli...