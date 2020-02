COMPARTO IN CRISI

Disdette, in alcuni casi, fino all'80-90 per cento delle prenotazioni per i prossimi giorni. L'effetto coron virus si abbatte sul turismo nella Marca, in particolare su quello congressuale. É proprio questa la tipologia più colpita. Se a tenere a casa i visitatori per diporto sono i timori, non sempre del tutto fondati, di poter contrarre il virus durante il viaggio, la recente ordinanza della Regione e del ministero della Salute sulla sospensione di manifestazioni con presenza di pubblico o comunque aggregazione di un consistente numero di persone, ha costretto ad annullare numerosi convegni, raduni professionali, incontri formativi ed eventi simili. Con un danno, in primo luogo, per le strutture ricettive che dovevano ospitarli.

Un problema enorme, anche in vista delle prossime settimane: se l'emergenza non rientra con l'arrivo della bella stagione, i danni possono aumentare in maniera esponenziale.

DANNI COLLATERALI

«Ci sono hotel che hanno ricevuto anche l'80 o il 90 per cento di disdette -conferma Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno e di Unioncamere Veneto, che in queste ore si è confrontato con diversi operatori del settore- Tanto che alcuni albergatori mi hanno annunciato l'intenzione di tenere chiuso, almeno per risparmiare sui costi fissi». Per congressi e meeting saltati, però, le ripercussioni negative non si limitano alle camere rimaste vuote. «Pensiamo alle scorte alimentari ordinate per preparare il pranzo magari a qualche centinaio di persone, a schermi o apparecchiature tecniche predisposte, ai cachet dei relatori che devono essere corrisposti, ma anche a tutta una serie di attività che ruotano attorno a questi appuntamenti, come i taxi o i trasporti locali» rimarca Pozza, ricordando come Federmanager abbia stimato in una cifra tra un miliardo e un miliardo e mezzo di euro l'indotto negativo generato su questo specifico segmento dall'epidemia. A maggior ragione perché molti di questi eventi, una volta annullati, difficilmente potranno essere recuperati.

ALTRE CONSEGUENZE

Più in generale, tutta l'economia trevigiana rischia di soffrire a causa del virus. Dopo le difficoltà negli scambi e nelle forniture dalla Cina, l'ultimo fronte riguarda la psicosi che si va diffondendo soprattutto in altre aree d'Italia: «Ci sono diverse aziende locali a cui i clienti di altre regioni hanno raccomandato di non inviare i tecnici per le manutenzioni o altre operazioni prevista, altrimenti li avrebbero rimandati indietro» ribadisce il presidente dell'ente di piazza Borsa. La preoccupazione tra le aziende locali è in aumento. Le conseguenze precise sull'economia potranno essere quantificate solo nei prossimi giorni: la stessa Unioncamere Veneto ha avviato una rilevazione per capire quali sono le previsioni in materia delle imprese, mentre oggi è in programma un summit tra i vertici della Regione e i rappresentanti del mondo economico per fare un primo punto della situazione.

LA RICHIESTA

Mario Pozza, in qualità di presidente dell'organizzazione delle Camere di commercio del Veneto, insieme al suo collega lombardo, è pronto a chiudere al governo di consentire l'utilizzo di maggiori risorse da parte delle istituzioni camerali: «Si tratta di risorse che le Camere di commercio delle nostre aree hanno a disposizione, ma che sono attualmente vincolati. Chiediamo all'esecutivo di sbloccarle, in modo che possano essere messe in circolo a favore delle nostre imprese per contrastare questa nuova emergenza».

Mattia Zanardo

