(eg) I commercianti di Conegliano vogliono farsi vedere, non solo sentire. Vogliono far vedere che esistono, che dietro ad una partiva Iva, ci sono persone e famiglie, non solo contribuenti. E vogliono guardarsi negli occhi tra di loro per comunicarsi che non sono soli e che affrontare il periodo insieme può fare meno male. «Basta balconi, tutti in strada» è il grido di Patrizia Loberto, presidente di Conegliano in cima che sta organizzando il flash mob per il primo maggio. Sì, proprio il giorno della festa dei lavoratori per dare un segnale anche simbolico e per poter permettere a tutti, anche a quelli che possono tenere aperte le proprie attività, di partecipare. «Ce lo hanno chiesto i nostri colleghi spiega Loberto vogliono esserci. E vorrei che ci fossimo tutti, anche quelli non del centro. Ho esteso l'invito anche ai residenti, perché molti di loro mi hanno detto che con i negozi chiusi sono anche loro in difficoltà». Sono due le ipotesi di manifestazione che Loberto ha sottoposto al commissariato di Conegliano per chiedere l'autorizzazione. Una prevede la presenza in strada lungo corso Mazzini, Vittorio Emanuele e via Carducci, compresa Corte delle Rose. «Tutti con mascherina e guanti, ad un metro di distanza, o anche di più se necessario spiega la presidente di Conegliano in cima in silenzio, guardandoci negli occhi». Mezz'ora, dalle 10 alle 10.30. Nessuna bandiera, né striscioni o megafoni. Nessun discorso. «L'intento è che ci guardino negli occhi afferma Loberto che sappiamo che siamo noi, persone, non numeri, non un clic. Siamo il tessuto socio economico della città. Che sia anche un momento per sostenerci tra di noi». Piano B: «Dal Cavallino al negozio di Piovesana giocattoli, vetrine accese».

