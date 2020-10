SAN BIAGIO

Vendeva patacche spacciandole per orologi griffati. Tra questi, anche alcuni finti Rolex. A finire nei guai un 23enne di origini rumene intercettato sabato pomeriggio dai militari dell'Arma, poco prima di un appuntamento con un cliente, a pochi passi dal centro commerciale Tiziano di Olmi di San Biagio di Callalta. A fermarlo, durante un controllo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco che gli hanno trovato in auto 5 orologi griffati contraffatti e 1.300 euro in contanti, secondo gli investigatori frutto dell'attività di compravendita illecita. Il giovane commerciante di orologi è stato denunciato per commercio abusivo e contraffazione.

Il controllo è stato effettuato sabato pomeriggio, quando il via vai di auto nei parcheggi del centro commerciale era sostenuto. I militari dell'Arma si sono subito insospettiti quando hanno notato il 23enne, al quale, dopo essersi avvicinati, hanno subito chiesto cosa lo avesse portato a Olmi. Il giovane ha ammesso candidamente di dover incontrare un cliente. «Devo vendergli degli orologi ma, giuro, non sono rubati».

Rubati in effetti non erano, ma forse il 23enne non si rendeva conto che rifilare finti orologi griffati, tra i quali Rolex e altri marchi di prestigio, è illegale. Dal bagagliaio del giovane rumeno sono spuntati, oltre al cronografo oggetto dell'imminente trattativa, altri 4 orologi, tutte repliche non autorizzate di marchi arcinoti per il loro prestigio e il loro prezzo. Al commerciante sono stati sequestrati sia i 5 orologi che i 1.300 euro che, a suo dire, erano il resto per il pagamento di uno degli orologi. Oltre alla denuncia per commercio abusivo e contraffazione, il 23enne rischia una segnalazione per commercio di prodotti falsi e ricettazione.

A.Belt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA