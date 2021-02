IL CASO

TREVISO Un commerciante trevigiano che non paga l'affitto del proprio locale da un anno, fiaccato dalle restrizioni dovute al Covid, con poche risorse a disposizione e assediato dai debiti. Il proprietario dei muri avanza più di 30mila euro e a marzo è fissata l'udienza in Tribunale per capire se e come saldare il debito. Una storia come tante. Ma questa ha un risvolto inquietante: «Negli ultimi giorni - racconta Antonella Tocchetto, avvocato e consigliere comunale del Pd - questo piccolo imprenditore dice di essere stato avvicinato da una persona che si è offerta di prestare la somma di denaro necessaria a pagare tutti i debiti. Una persona presentata da amici comuni. Gli abbiamo consigliato di stare attento, di non accettare. Ma lui ha risposto che così avrebbe subito il denaro che gli serve». La situazione è da manuale quando si parla di infiltrazioni mafiose: piccolo imprenditore alle prese con i debiti, magari impossibilitato a lavorare e tentato da chi gli propone soluzioni tanto facili quanto pericolose. La vicenda è in pieno svolgimento. Nessuno può sapere come andrà a finire, se il commerciante in questione accetterà o meno un aiuto sicuramente allettante ma altrettanto temibile. Il rischio è che, alla fine, si ritrovi nelle mani di persone senza scrupoli che, con la scusa del prestito, gli possano svuotare l'attività fino a sottrargliela. Purtroppo tutte cose già viste.

IL PANORAMA

«»Di casi come questo ce ne sono sempre di più anche nella nostra città - osserva Tocchetto - e se io come piccolo avvocato ne seguo un paio, non oso immaginare cosa possa accadere nelle realtà più grandi». Nell'ultimo consiglio comunale, Tocchetto ha parlato a lungo dei rischi legati alle infiltrazioni mafiose. Ha chiesto all'amministrazione comunale di provvedere a tenere alta la guardia e a prevedere aiuti anche diretti a chi è in difficoltà e potrebbe cadere in tentazione. Parole riprese poi anche dal capogruppo del Pd Stefano Pelloni, che ha sottolineato come, in Veneto, le autorità giudiziarie non parlino più di infiltrazioni mafiose, ma di realtà consolidate da contrastare. Il sindaco Mario Conte ha accolto l'appello ricordando l'istituto dei Treviso Fund, i prestiti garantiti diretti alle piccole imprese del territorio comunale che tanto successo ha avuto. «In consiglio comunale tendo a portare le esperienze che verifico di persona - osserva l'avvocato/consigliere - e quello dei pericoli legati alla criminalità organizzata, purtroppo, è un problema sempre più evidente. In questo periodo tante piccole attività sono in cristi di liquidità, hanno pochi soldi. E quindi sono molto esposte». Il fronte d'azione, insomma, deve essere duplice: il monitoraggio degli appalti pubblici, ma anche il sostegno alle potenziali vittime.

L'ESORTAZIONE

«L'unico consiglio possibile - continua - è quello di denunciare subito, di fidarsi delle autorità. Solo così si pone un argine. Mi rendo conto che non è facile. Nel nostro territorio in tanto non vogliono esporsi, far conoscere la propria situazione per chissà quali timori. E invece dovrebbero fidarsi». L'appello, oltre che al sindaco, viene rivolto anche al prefetto: «I controlli devono essere sempre più assidui, incessanti. Così come gli inviti a denunciare i problemi e le situazioni di pericolo. Secondo alcuni legali non supera il 20% la percentuale delle persone che accetta di rivelare, non solo il proprio stato di difficoltà, ma anche di essere stata contattata da gente senza scrupoli pronta a prestare denaro. Bisogna fare in modo che questa percentuali aumenti. E bisogna agire in fretta perché le situazioni di rischio sono tantissime».

P. Cal.

