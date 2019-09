Comincia la scuola e scoppia la grana bus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Scuole che anticipano l'inizio del nuovo anno, sedi spostate rispetto a giugno e intere classi che ufficialmente non hanno ancora un posto. Sono i tre elementi che rischiano di mandare in tilt il servizio del trasporto scolastico. Di certo l'avvio sarà in salita. Il calendario regionale ha fissato la ripresa delle lezioni per l'11 settembre. Ma è solo un'indicazione. L'istituto tecnico professionale Giorgi-Fermi di Treviso partirà già il 9 settembre, come deciso dal collegio docenti e dal consiglio d'istituto. Però l'ha...