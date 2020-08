IL FESTIVAL

TREVISO Tre concorsi: uno internazionale, dedicato al mondo del fumetto per nuovi autori, un alto nazionale di sceneggiatura per fumetto, e un altro ancora a tema illustrazione. L'edizione 2020 del Treviso Comic Book Festival dopo l'epidemia, per l'occasione ribattezzata covid-free inizia da qui il programma che dal 25 al 27 settembre porterà l'apprezzata iniziativa in città in una veste tutta nuova. A causa delle norme anti contagio alcune modifiche all'organizzazione sono necessarie, a partire dalla sospensione della mostra mercato, ma il festival ha preparato un folto calendario di iniziative da svolgere anche su internet.

LA KERMESSE

Per mantenere viva l'anima internazionale della manifestazione e allo stesso tempo dare nuova linfa al fumetto italiano, l'organizzazione del Treviso Comic Book Festival ha scelto di lanciare tre bandi che guardano ai talenti emergenti del futuro. Anche se quest'anno a Treviso non ci saranno il mercatino e il consueto programma di mostre internazionali, il Tcbf si pone comunque come attore di propulsione per la produzione culturale. I concorrenti iscritti ai concorsi saranno valutati da una giuria altamente qualificata composta da autori e addetti del settore. Partner delle tre sfide sono la celebre scuola internazionale di Comics di Padova, Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo e Casa Veccia Microbirrificio. Se per il concorso internazionale di fumetto si tratta di un atteso ritorno, mirato ad affermare l'internazionalità del festival (è infatti rivolto a fumettisti emergenti da tutto il mondo e il tema è Una terribile scoperta scientifica), quello di sceneggiatura (il tema è La società dei robot) è una vera e propria novità e vuole portare nuova linfa nella scrittura di fumetto, settore nel quale stentano a emergere nuove leve. Il concorso di illustrazione invece, realizzato in collaborazione col festival Illustri di Vicenza, richiede la realizzazione di un'illustrazione per l'etichetta di una birra in serie limitata. I negozi della città potranno anche far illustrare le loro vetrine gratuitamente aderendo a ProgettoVetrine in collaborazione con il Comune, Confcommercio e Montana Cans Italia. Informazioni dettagliate, regolamenti, modalità di partecipazione, scadenze e premi sono consultabili sul sito www.trevisocomicbookfestival.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA