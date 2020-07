L'INDAGINE

TREVISO Vanno bene le risorse economiche per fronteggiare l'emergenza, le facilitazioni burocratiche e lo sgravio di tasse e imposte, ma per rilanciare il commercio e le attività produttive in centro storico e nelle periferie serve anche altro. Cosa? L'amministrazione comunale ha deciso di chiederlo direttamente ai commercianti e agli operatori economici della città attraverso un questionario online, consultabile direttamente sul sito del Comune fino al prossimo 9 agosto.

Per ripartire dopo i danni provocati dalla pandemia servono basi certe: non si può sbagliare il colpo. Questo, il sindaco Mario Conte il vicesindaco Andrea DE Checchi, con delega alle attività produttive, lo sanno bene. E infatti da mesi predicano di non avere fretta. Dopo aver tamponato la situazione e limitato i danni con i Treviso Found e la politica sui plateatici, adesso servono interventi concreti. E per centrare subito quelli più adatti la via migliore è chiedere direttamente ai diretti interessati di cosa hanno bisogno. Anzi: di cosa la città ha bisogno.

«Un questionario per identificare gli obiettivi e pianificare il rilancio del cuore dinamico ed economico della Città dopo l'emergenza Covid-19 - spiegano di Ca' Sugana - è stata promossa, all'interno del progetto Urbecom Treviso, un'indagine destinata agli operatori economici e commercianti del centro e dei quartieri». Lo scopo è quello di monitorare lo stato dell'arte. Il quadro non è semplice, tra attività che stentano a ripartire e altre costrette a chiudere. Ma per il rilancio è necessaria un'analisi corale: «Vogliamo comprendere le azioni che sono state fatte per affrontare l'emergenza Coronavirus - spiega Michele Bianco, manager di Ubercom - e soprattutto valutare insieme il potenziale di strumenti e competenze disponibili per costruire una strategia di sviluppo e crescita in linea con quanto richiesto dalle persone e dal mercato e in termini di aggiornamento delle modalità di fare impresa, soprattutto con l'utilizzo del digitale».

Per questo motivo, sono stati invitati tutti gli operatori a entrare nel sito del Comune e di Urbecom Treviso per procedere con la compilazione del breve questionario entro la data del 9 agosto. «L'aggregazione delle informazioni porterà ad una analisi della situazione corrente e consentirà una programmazione delle attività di progetto orientate a rendere gli operatori e conseguentemente la Città più forti ed efficaci nelle proprie azioni», sottolinea Bianco. Intanto qualche azione concreta viene già messa in atto. La prima sono i 100mila euro stanziati per l'avvio di nuove attività commerciali e produttive: entro pochi giorni verrà pubblicato il bando mirato a raccogliere i progetti, poi una commissione esaminerà le caratteristiche tecniche e valuterà chi sostenere. Oltre a questo sono in arrivo altri 200mila euro, sempre da distribuire attraverso un bando, destinati alle associazioni di categoria per organizzare eventi durante il periodo natalizio che vadano oltre il programma, già in parte definito, del cartellone Il Natale Incantato.

