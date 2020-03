IL BOLLETTINO

TREVISO Un infermiere del Ca' Foncello è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al nuovo coronavirus. È il secondo caso che si rivela complesso. Si aggiunge a quello del medico padovano 33enne che faceva guardie a gettone nel reparto di Geriatria di Treviso e che è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive all'ospedale di Padova. In soli dieci giorni l'Usl si ritrova a fare i conti con 69 defezioni rispetto all'organico complessivo: mancano 9 medici, 33 infermieri, 21 operatori sociosanitari e altri 6 addetti. Si tratta del personale che è stato ricoverato o messo in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus o in via precauzionale perché entrato in contatto diretto con un caso confermato. Sul totale, 62 persone erano in servizio al Ca' Foncello, 3 nel distretto territoriale di Treviso, una nel dipartimento di Prevenzione, due nell'ospedale di Conegliano e una in quello di Montebelluna.

LA SFIDA

Bisogna combattere contro la diffusione del coronavirus cercando di non dover fare a meno, pur temporaneamente, di chi è in prima linea: medici, infermieri e operatori sanitari. È questa la sfida più grande. Per recuperare personale verranno ridotte le attività dei poliambulatori e sospese le ferie. Dal canto proprio, l'Usl ieri ha inviato una comunicazione a tutti i dipendenti chiedendo loro di indossare la mascherina quando entrano in contatto con un paziente, qualsiasi paziente. Non si deve distinguere più se si tratta di un caso sospetto o meno. Cambia solo il tipo di mascherina, e il materiale è in distribuzione anche se arriva a singhiozzo, sia a causa dell'elevata richiesta sia perché due su tre delle aziende fornitrici hanno base proprio in Cina e Corea del Sud.

IL PUNTO

Le attenzioni adottate dai cittadini sembrano dare i loro frutti. Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, ha sottolineato che i casi di polmonite virale che hanno richiesto il ricovero registrati in tutta la provincia fino al 31 gennaio sono stati 572. Cioè 64 in meno rispetto ai 636 dell'anno scorso. A livello generale, insomma, i contagi possono essere ridotti. La speranza è che si possa fare lo stesso all'interno degli ospedali per il coronavirus. Oggi mancano all'appello 9 medici del Ca' Foncello: 8 sono in isolamento domiciliare perché colpiti dal coronavirus (praticamente tutti del reparto di Geriatria) e uno in isolamento domiciliare perché entrato in stretto contatto con un caso. A questi va aggiunto il medico padovano 33enne.

LE DEFEZIONI

Per quanto riguarda gli infermieri, oltre alla persona ricoverata, 21 sono in isolamento domiciliare perché positivi (20 al Ca' Foncello e uno a Conegliano) e 11 sono in isolamento a casa per contatti stretti (7 al Ca' Foncello, 3 operanti a livello territoriale nel distretto di Treviso e uno all'ospedale di Conegliano). Sul fronte operatori sociosanitari, sono 19 quelli risultati positivi al Ca' Foncello e messi in isolamento domiciliare. Più uno dello stesso Ca' Foncello e uno dell'ospedale di Montebelluna a casa per contatti stretti. Gli altri 6 addetti sono così divisi: uno del Ca' Foncello a casa perché risultato positivo al coronavirus e 5 in isolamento per contatti stretti (4 del Ca' Foncello e uno del dipartimento di Prevenzione di Treviso).

