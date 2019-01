Colmellere «300mila euro alla biblioteca ipovedenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTRIBUTOTREVISO «Abbiamo messo un argine al taglio operato dal precedente governo che prevedeva un contributo a scalare nel tempo, deprivando un'importante istituzione di un sostegno fondamentale per il proprio funzionamento». Angela Colmellere, deputato della Lega, annuncia che nella Manovra di Bilancio, approvata sabato sera alla Camera e firmata domenica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è previsto uno stanziamento di 300mila euro in tre annualità per la BII (Biblioteca italiana ipovedenti di Treviso), un servizio...