LE OPPORTUNITÀ

TREVISO Il mondo cattolico si riorganizza: da domani e fino al 31 luglio parte il centro estivo organizzato da Associazione Noi San Paolo, San Liberale e Santa Bona nei giardini delle Collodi e delle Coletti. Riprende anche l'attività degli scout. Tramonta il Grest, che cede il posto alla proposta Estate giovani realizzata da parrocchie e volontariato. «Anche quest'anno, nonostante le difficoltà, abbiamo deciso di metterci in gioco e unire le forze per riscoprire la dimensione della vicinanza e vivere un'estate indimenticabile, nel rispetto delle linee guida regionali e nazionali per la gestione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza nell'emergenza Covid - spiega l'associazione - Organizzare il Grest come l'abbiamo sempre fatto non era possibile, ma Estate giovani è una proposta di valore».

L'ORGANIZZAZIONE

Il centro estivo parrocchiale si avvale di universitari e maggiorenni, coadiuvati da giovani di fascia dai 15 ai 17 anni. Alle Coletti e alle Collodi saranno allestiti due ingressi separati con 4 punti di triage. Il progetto educativo mira a riattivare la socialità nonostante gli impedimenti alla vicinanza grazie alla storia di Sting, un porcospino che vive solo: ha delle protezioni che spaventano gli altri ed è impaurito da chi gli sta attorno, dalla foresta e dai rumori che abitano in essa. I centri estivi di Noi San Paolo si tengono dalle 8 alle 13 (quota settimanale 60 euro. info e iscrizioni Francesca 3515314030).

LE ATTIVITÀ

Niente campi estivi ma ripresa delle attività anche per gli scout trevigiani. «Purtroppo spiega Andrea Tizian, capogruppo del Trevignano 1° del distretto di Treviso ovest e consigliere nazionale dell'associazione italiana guide e scout cattolici quest'anno non faremo i campi estivi nelle modalità tradizionali, ma ci stiamo organizzando per svolgere, nello stesso periodo, una settimana intensiva di attività dove ognuno potrà vivere alcune giornate di campo senza però poter pernottare per motivi di sicurezza». Un modo per continuare, ma questa volta alla presenza dei ragazzi, il progetto educativo dello scoutismo che, in realtà, non si è fermato neanche nel periodo del lockdown dove i vari gruppi hanno proseguito le loro attività pur con i mezzi che la tecnologia ha messo loro a disposizione, come internet e Whatsapp. Dal 4 luglio sono riprese le attività con i più grandi, che si svolgono all'aria aperta. Il Gruppo Trevignano 1° degli Scout d'Europa si è attivato per acquistare termoscanner, rotoli di carta assorbente, disinfettanti per il materiale, mascherine chirurgiche per i capi, gel per la sanificazione delle mani durante l'accoglienza e per tutta la durata delle attività. Tutti i capi scout del gruppo hanno preso parte a dei corsi di formazione tenuti dall'Usl 2 su metodologie e regole da rispettare.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA