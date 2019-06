«Colline meravigliose» un sogno che si avvera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEVALDOBBIADENE Torna in ballo candidatura delle colline del Prosecco a Patrimonio dell'Unesco. La notizia fa il giro veloce tra la gente, commercianti e osterie. Ed è accolta da tutti con entusiasmo. La meridiana dell'altissimo campanile della cittadina collinare dove tutto è iniziato recita Il tempo e la vita non si fermano. Sembra quasi un motto. Un sogno che diventa realtà. La piazza di Valdobbiadene brulica di persone e gli avventori al bar hanno quasi tutti in mano un calice di prosecco, il vino che ha conquistato il mondo....