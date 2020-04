IL PIANO

TREVISO Protocolli di intervento diversificati per aree che garantiscano il massimo livello di sicurezza. L'assessore al turismo Federico Caner è al lavoro da tempo con i direttori generali delle Usl del Veneto, (lunedì la riunione con Francesco Benazzi per la Marca) per redigere un piano che permetta al mondo del turismo una ripartenza immediata non appena verrà dato il via libera dal Governo. «Se vogliamo pensare di riaprire spiega Caner - dobbiamo farlo in sicurezza: servono protocolli diversificati per zona redatti con le Usl per capire come modificare e trasformare l'accoglienza turistica, in modo da garantire la sicurezza dei clienti, di chi lavora e dei titolari. Titolari che al momento della riapertura avranno la grandissima responsabilità di dover tutelare al massimo dipendenti e avventori».

STATO DI CRISI

Caner non ha dubbi: il turismo, soprattutto nei colli dell'Uncesco, ripartirà alla grande. Quando? Non si sbilancia, non può. Il realismo è il suo faro: «Io mi rendo conto della smacco che ha subito il territorio dell'Unesco. Eravamo tutti pronti, anche noi come Regione, ci avevamo creduto e puntato tantissimo. Questo doveva essere l'anno che coronava un quinquennio di successi, invece ci ritroviamo qui a fare i conti con disdette e debiti. Nessuno poteva neanche solo immaginare uno scenario simile. Ma ora siamo qui, siamo tutti nella stessa barca e insieme ne usciremo». La Regione aveva chiesto al Governo di dichiarare lo stato di crisi per il turismo. «Non hanno voluto ascoltarci, ma ora devono dare risposte. Noi stiamo mettendo tutto sulla ripartenza, ma le necessità sono maggiori dei nostri fondi. A chi ha investito vanno garantiti finanziamenti a fondi perduto, serve liquidità pura anche per le agenzie viaggi che sono in ginocchio. Io mi auguro che la gente della terra dell'Unesco riesca a tener duro, io garantisco che faremo di tutto per rilanciare il turismo. Il piano di promozione e di aiuti è pronto: attendiamo solo che ci dicano quando partire».

LA SFIDA

Un'attesa che è fatta di ascolto e di indagini, un lavoro ben conosciuto da sindaci come Stefano Soldan, di Pieve di Solgo, che ha capito che la ricetta per il futuro sta nella conoscenza del presente. «Dobbiamo raccogliere dati, capire e ascoltare le vere problematiche di albergatori e ristoratori e poi portare avanti azioni comuni. Questa è una sfida che non si può vincere soli. Da un lato vanno attuate azioni che diamo respiro ai titolari delle strutture recettive, come togliere l'Imu, dall'altro va incentivato il turismo locale, magari con buoni vacanze da dare ai cittadini. Il settore è a terra, ma cosi molti altri. Dobbiamo ricreare un clima di fiducia per affrontare un periodo che sarà difficile, ma dal quale usciremo più forti di prima».

NUOVE FORMULE

Un nuovo approccio è quello sul quale punta anche Floriano Zambon, presidente di Città del Vino. «La ripartenza avrà bisogno di accompagnamento e di azioni di sostegno. Ma dobbiamo essere consapevoli che va rimodulato l'approccio al turismo, vanno cambiate le abitudini e i contesti. Io spero si possa tornare ad avere la situazione che conosciamo a livelli di flussi, ma per far questo dobbiamo stimolare la nostra gente a consumare sul territorio. Perché per almeno un anno di stranieri ne vedremo davvero pochi».

Manuela Collodet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA