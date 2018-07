Colladon confermato presidente Mom per altri 3 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEATREVISO Giacomo Colladon guiderà la Mom per altri tre anni. Sempre senza percepire un solo euro. Il presidente uscente è stato riconfermato dall'assemblea dei soci dell'azienda del trasporto pubblico locale andata in scena ieri nella sede della Provincia. Nel cda è stata riconfermata anche Cristina De Benetti. Mentre Giuseppe Canova, quota Lega, prende il posto di Mauro Vagaggini, rappresentante di Atap, azienda del trasporto pubblico di Pordenone che ha messo in vendita le azioni della società trevigiana. Sono molte le novità...