L'ALLARME

TREVISO Lockdown e disturbi alimentari: in tre mesi alcuni adolescenti hanno perso fino a 18 kg. Ossessione del sè, iperattività motori per gestire il vuoto del tempo, privazione o attaccamento compulsivo. La pandemia inizia a lasciare le sue cicatrici sul corpo. Su quello dei giovani soprattutto, che in 12 mesi di didattica a distanza, privazione della socialità e vita digitale hanno sviluppato una serie di preoccupanti disordini alimentari. I risultati sugli accessi al centro di disturbi alimentari dell'Usl 2, resi noti in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sul tema Disturbi dell'Alimentazione, rivela un dato preoccupante. La mancanza di progettualità e le difficoltà relazionali si sono tramutate in un bisogno di concentrarsi sul cibo e sul corpo, favorendo sia restrizioni sia eccessi alimentari con l'obiettivo di vincere il senso di passività.

I DATI

Il dato sorprendente è come il lockdown si sia manifestato come evento stressante negli adolescenti, anche ragazzi, slatentizzando una vulnerabilità di base, in un modo sorprendentemente simile con repentino calo di peso (anche 10-18 kg in 2-3 mesi) presentandosi subito come condizione grave che richiedeva valutazione e intervento urgente. «Il cambiamento epidemiologico del 2020, segnato pesantemente dalla pandemia - sottolinea Francesca Fontana, responsabile del Centro Provinciale dell'Usl 2 che raggruppa i servizi dedicati ai disturbi alimentari ha visto un aumento sia dei contatti, con 176 accoglienze telefoniche, sia delle prime visite (188, +50 rispetto all'anno precedente). Il 53% delle prime visite ha riguardato minorenni, con un abbassamento dell'età anche al di sotto dei 14anni (1112 anni). Il 94% è rappresentato da ragazze, il 6% da maschi (12), quasi tutti minorenni. Il dato più preoccupante del 2020 - sottolinea Fontana - è un aumento della gravità clinica all'esordio, con necessità di rapidi inserimenti presso il Centro Diurno di Treviso e di ricoveri salvavita già al primo accesso: nel 2020 abbiamo avuto 29 inserimenti rapidi, di cui il 37% (pari a 11 casi) di minori e 48 ricoveri, 23 dei quali (pari al 48%) nel reparto di pediatria».

L'ASSISTENZA

Il Centro Provinciale, comprendente una rete interdipartimentale di servizi, ha circa 450 utenti in trattamento, con una media di circa 120-130 nuovi casi/anno di cui il 30% minorenni e più del 50% nella fascia d'età tra i 14 e i 24anni. La pandemia rappresenta un evento critico per tutta la popolazione, coinvolgendo tutti gli aspetti sociali sanitari, economici, lavorativi, scolastici. I giovani in particolare hanno risentito molto di tale cambiamento socio-relazionale. L'isolamento sociale, il non poter uscire con amici anche per fare sport, la condivisione stretta degli spazi di casa, ha accentuato il senso di insoddisfazione, ansia e insicurezza, favorendo nei soggetti a rischio, il bisogno di controllo per sostenere il proprio senso di competenza. La mancanza di progettualità e le difficoltà relazionali si sono tramutate in un bisogno di concentrarsi sul cibo e sul corpo, favorendo sia restrizioni, che eccessi alimentari con l'obiettivo iniziale di mangiare più sano e di calare di peso o di gestire l'ansia, sia l'iperattività motoria con ore di ginnastica, per migliorare il proprio corpo e vincere il senso di passività. Per dare supporto alle persone con disturbi alimentari è stata quella di proseguire l'attività clinica anche durante la pandemia garantendo tutti i livelli di assistenza di cura.

Elena Filini

