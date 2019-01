Coin resta e rilancia: ora un bistrot

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CITTÀ CHE CAMBIATREVISO L'accordo sull'affitto è stato raggiunto e sarà ratificato con il rinnovo del canone di locazione: Coin non lascerà Corso del Popolo. E si prepara a diventare sempre più grande e attraente per i clienti. Le vetrine i si impreziosiranno di un nuovo indirizzo gourmand (buongustaio). Al piano terra, il punto vendita verrà ampliato per far posto a una nuova proposta gastronomica. Il nome non è ancora stato ufficializzato ma i rumors danno per certa l'apertura di Camelia Bakery. La pasticceria di gusto francese in...