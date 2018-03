Coin batte un colpo e avvisa Genty: «Rispetteremo il volere dei militanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO «Mai come in questa fase il silenzio è d'oro». Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, dopo una settimana di basso profilo batte un colpo. E lo fa alla vigilia dell'incontro, forse decisivo, convocato per decidere come affrontare il caso Gentilini. Da Milano Matteo Salvini chiede di ricompattare le fila: i trevigiani dovranno decidere come. Coin intanto se la prende con Fulvio Pettenà, molto schietto nell'attaccare i falchi contrari all'accordo con lo Sceriffo. Li ha definiti persone da salotto che non hanno...