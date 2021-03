LA POLEMICA

ODERZO Oggi riprende la campagna vaccinale al covid-point allestito al foro boario. L'indicazione che giunge ai cittadini è chiara: inutile presentarsi con largo anticipo perchè la Protezione Civile controllerà gli orari di convocazione. E chi arriva troppo presto rispetto al proprio orario sarà invitato a tornarsene a casa. Questo per evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento, anche alla luce degli ultimi dati che raccontano bene come il contagio stia galoppando. «I giorni 10 ed 11 marzo, cioè oggi e giovedì, verranno eseguiti i vaccini Covid19 presso la sala polifunzionale di Via Donizetti a Oderzo è l'annuncio che è stato diramato dalla polizia locale -. Si raccomanda agli utenti che hanno preso appuntamento di presentarsi con opportuna documentazione e solo all'ora stabilita. La Protezione Civile dovrà allontanare le persone che si recheranno con troppo anticipo invitandole a tornare all'ora prevista per evitare disguidi e assembramenti».

LE CODE

Nel fine settimane sono state registrate lunghe code. A causa anche di un disguido operativo nell'organizzazione logistica delle operazioni vaccinali. Al quale si erano aggiunte molte persone arrivate con largo anticipo rispetto all'orario di convocazione. Formando code e lungaggini con immancabili proteste. Nel pomeriggio per fortuna la cosa si era normalizzata. Va da sé che formare assembramenti in questo momento è l'ultima cosa da fare.

LA LUNGA ATTESA

Altre segnalazioni arrivano dal Covid point di Villorba. «Ho accompagnato mio nonno al vaccino - spiega un lettore -. Aveva appuntamento al bocciodromo di Villorba alle 8,40. È stato fatto entrare un quarto d'ora dopo ma c'erano tantissimi anziani, tutti ammassati. «Faceva freddo, probabilmente erano stati fatti entrare per non lasciarli fuori, ma si sarebbe dovuto garantire un distanziamento maggiore». È naturale che, quando i numeri di persone convocate sono importanti, il rischio di assembramenti sia dietro l'angolo, soprattutto nella fase di triage prima dell'ingresso nella sala vaccinazioni. «A Villorba i volontari all'ingresso sono tre, forse ce ne vorrebbero degli altri, nessuno presidia il distanziamento della coda degli anziani» consiglia l'uomo. Così capita che, mente sono in coda, le persone si avvicinino, magari per scambiarsi qualche parola. «Si potrebbe organizzare meglio l'attesa è l'osservazione che muove il nostro lettore -. Venite a farvi un giro per vedere. Non voglio fare alcuna polemica, il mio obiettivo è quello di dare un consiglio che potrebbe rivelarsi utile». Dentro allo stabile, dove si svolgeva la vaccinazione, il personale presente faceva rispettare le distanze; l'ha riferito il nonno al nipote. «Mio nonno me l'ha confermato, pertanto il mancato distanziamento si verifica all'esterno. Dentro al covid point nessun problema, e sono stati veloci». Di certo nelle prossime settimane, con temperature più accettabili anche al mattino presto, la situazione migliorerà.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA