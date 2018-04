CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COALIZIONE CIVICATREVISO «Salvini è contrario ai centri commerciali? Lo dica a Zaia». Va all'attacco delle grandi aree commerciali, vedi l'ex Marazzato, il gruppo di Coalizione Civica, che sottolinea come il leader del Carroccio, domenica a Treviso, abbia ribadito la sua contrarietà all'apertura di nuovi centri commerciali in città. «Il segretario leghista sembra non essere a conoscenza del fatto che in Veneto la responsabilità delle aperture dei centri commerciali è della Regione affermano Said Chaibi e Luigi Calesso - quello che...