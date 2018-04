Coalizione Civica: è no le liste restano cinque

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTATREVISO Coalizione civica non correrà con Manildo e le cinque liste della coalzione che sosterrà Giovanni Manildo. La decisione, nell'aria già da giorni, è stata ratificata venerdì in un lungo colloquio con il sindaco. Che il primo cittadino fosse già intenzionato a non compattare la lista di Said Chaibi ed Gigi Calesso non era un mistero per nessuno. Il vertice ha rappresentato in qualche modo il momento della verità: un confronto diretto in cui ratificare una decisione già presa. NO A COALIZIONE CIVICANonostante i tentativi...