I PROVVEDIMENTI

CONEGLIANO Luci accese, un piccolo buffet con salumi e formaggi sul bancone, macchina del caffè in funzione e bottiglie stappate. Con quattro clienti e il gestore tutti senza le mascherine, oltretutto nel bel mezzo della zona rossa. Questa la scena che gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano e della polizia locale si sono trovati davanti il 6 gennaio all'osteria Porta Monticano di via Beato Ongaro e che ha comportato l'ennesima chiusura temporanea del locale, la terza in pochi mesi, sempre per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Oltre alle multe comminate al titolare 70enne e ai quattro avventori presenti al momento del blitz. Ma i controlli interforze in città sono proseguiti anche nei giorni scorsi e nel fine settimana hanno visto sanzionare di 400 euro ciascuno anche tre giovani, tutti pizzicati fuori dai rispettivi comuni di residenza senza motivo, dal momento che bivaccavano nelle vicinanze del duomo.

LA STANGATA

Quello all'osteria Porta Monticano non è stato un controllo casuale. A Ferragosto prima, e il 12 dicembre poi, il locale era già stato costretto ad abbassare la serranda per cinque giorni ciascuna volta. Una serie di telefonate aveva segnalato la presenza di assembramenti e l'abitudine di non coprire naso e bocca con i dispositivi di protezione obbligatori, né dietro il bancone né nel resto del bar. Un'abitudine dura a morire in via Ongaro: il giorno dell'Epifania le segnalazioni non sono nemmeno state necessarie, dal momento che l'osteria era già sotto stretta osservazione in quanto recidiva. Una pattuglia transitando ha notato le luci accese: era un giorno festivo, vigeva la zona rossa e tutti gli esercizi commerciali dovevano essere chiusi. Ecco dunque scattare il blitz, che ha portato a scoprire ancora una volta il gestore 70enne senza la mascherina e così pure quattro clienti che stavano consumando al bancone. Tutti sono stati multati e il locale è stato chiuso per altri cinque giorni. Al momento non vi sono state denunce penali nei confronti del titolare, ma visti i precedenti la Prefettura potrebbe optare per una sospensione della licenza più severa.

FUORI COMUNE

Hanno invece 21, 20 e 18 anni i tre ragazzi multati sabato sotto ai portici nei pressi del duomo. Provenienti da Vittorio Veneto e dal Comelico (Belluno) erano tutti fuori dal comune di residenza senza alcun valido motivo e per questo hanno ricevuto tutti una sanzione di 400 euro.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

