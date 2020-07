LA SANZIONE

VEDELAGO Se a Treviso le maglie delle restrizioni contro lo spritz selvaggio si allargano, nel padovano un altro bar è finito sotto la lente dei controlli delle forze dell'ordine. È stato infatti sanzionato con 400 euro di multa il titolare del Caffè Princi di via San Rocco a Loreggia. Si tratta di un 56renne residente a Vedelago reo, secondo quanto stabilito dai carabinieri, di non aver fatto rispettare le distanze sociali ai suoi clienti che, tra l'altro, non indossavano neppure la mascherina. Il gestore del noto locale di Loreggia non ha voluto commentare l'accaduto, trincerandosi dietro un no comment, specificando però di aver già provveduto a pagare la sanzione amministrativa che gli era stata elevata.

IL CONTROLLO

Secondo gli investigatori dell'Arma lo scorso fine settimana, attorno all'una di notte, all'interno del locale vi sarebbero stati clienti privi di mascherina e non sarebbero neppure state rispettate le distanze di sicurezza. Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che neppure i gestori dell'attività avrebbero utilizzato la mascherina al momento del sopralluogo. Non è stato specificato quante persone si trovassero all'interno dell'esercizio, ma di certo più del consentito rispetto alla metratura. L'attività di controllo d parte delle forze dell'ordine è cominciata a seguito di un accertamento dell'Arma relativo a una presunta rissa che si sarebbe verificata proprio in centro a Loreggia. In tal senso anche la Polizia locale della Federazione del Camposampierese stava portando avanti le indagini con il prezioso ausilio della videosorveglianza. Analizzando i video si è scoperto l'assembramento non autorizzato all'interno del bar. I carabinieri, effettuate tutte le verifiche del caso, hanno così provveduto a sanzionare il titolare del bar.

L'OBIETTIVO

A Treviso, così come a Padova, l'obiettivo comune dei controlli è quello di scongiurare possibili nuovi focolai che metterebbero a rischio quanto di buono fatto finora. Con il virus che sta continuando a circolare provenendo soprattutto dall'estero, bar e ristoranti sono i luoghi più sensibili dal punto di vista del distanziamento sociale nonché quelli privilegiati dai cittadini per ritrovarsi dopo mesi in casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA