Cittadella sanitaria, Benazzi frena: «Piccole modifiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOTREVISO Il mega progetto della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello può essere rivisto. Ma non troppo. Al massimo in qualche dettaglio. È questo, in sintesi, il messaggio che Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, manda a Mario Conte, neo sindaco di Treviso. I due si sono già sentiti al telefono dopo le elezioni del 10 giugno. Avrebbero dovuto incontrarsi nei giorni scorsi. Ma poi gli impegni reciproci hanno fatto slittare tutto. Con ogni probabilità si vedranno all'inizio della settimana prossima....