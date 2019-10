Città green, Treviso al top

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Treviso tra le città più green d'Italia. Il capoluogo della Marca fa uno scatto in avanti rispetto allo scorso anno e si posiziona al settimo posto nella classifica Ecosistema Urbano 2019, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato dal Sole 24 Ore, che misura le performance in campo ambientale dei capoluoghi di provincia. Quest'anno Treviso, tra le dieci città più virtuose d'Italia sorpassa Belluno, in ottava posizione, confermandosi primo capoluogo di provincia del Veneto. In vetta alle città più green...