SINDACATI/2

TREVISO Proseguire il dialogo col Governo. La Cisl di Treviso, pur nel rispetto delle decisioni prese dalle altre sigle sindacali, non condivide le motivazioni che hanno portato allo sciopero generale di ieri. E Tina Cupani, segretaria generale della Fnp Veneto intervenuta nel congresso provinciale della categoria, snocciola alcuni dati: «Grazie alla riforma fiscale, tra allargamento della no tax area e la revisione delle aliquote, dal 2022 i 223.500 pensionati trevigiani pagheranno 28 milioni di euro in meno di tasse. Possiamo, e dobbiamo, ancora perfezionare molto la riforma, ma questo è il primo passo a favore della maggioranza dei pensionati. Il dialogo con il Governo non si deve interrompere, per arrivare a disegnare un fisco equo, progressivo, più semplice e che tuteli le fasce più deboli».

L'ANALISI

E sempre da Treviso, anche Piero Ragazzini, segretario generale nazionale della Fnp, ha rilanciato: «Noi pensionati non siamo solo la memoria di questo Paese, ma anche la contemporaneità e il futuro. Futuro che non può che passare attraverso un grande patto fra generazioni che veda al primo posto l'impegno per il lavoro stabile dei giovani». E sul confronto per la legge finanziaria: «Prevede dopo anni per la prima volta la rivalutazione delle pensioni e una fiscalità vantaggiosa per i pensionati, aumenta il livello della no-tax area e contempla una legge sulla non-autosufficienza finanziata per il prossimo quadriennio con 850 milioni».

LA SEGRETERIA

In questa cornice la federazione trevigiana ha eletto i suoi nuovi vertici confermando Franco Marcuzzo alla guida della segreteria della Fnp Treviso-Belluno assieme a Maurizio Cappellin e Laura Fontana: «Una società che non si occupa adeguatamente di chi vive il disagio sociale non è la società a cui pensiamo - ha detto Marcuzzo - abbiamo il dovere di impegnarci di più per adeguare le risposte ai crescenti bisogni. C'è un forte bisogno di nuove prospettive, di nuove ragioni per poter recuperare una speranza di futuro, perché si realizzino davvero giustizia ed equità sociale, che significano dignità agli anziani e diritti ai giovani», ha detto. Esploratori di futuro è stato il titolo del Congresso, a ricordare che - spiega Marcuzzo - «essere pensionati non significa solo occuparsi di questioni da pensionati, come l'isolamento sociale che stanno vivendo molti anziani in questo periodo, l'eccessiva tassazione Irpef, le mancate rivalutazioni delle pensioni, le liste d'attesa negli ospedali, presso i medici di famiglia e i servizi sociali, ma anche riflettere su temi come denatalità e lavoro, questioni che all'apparenza sembrano non nostre, ma che ci vedono interessati in prima persona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA