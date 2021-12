SOLIDARIETA'

TREVISO In edicola si trovano i cioccolatini. Non solo i giornali. E l'acquisto di una confezione di cuori di cioccolato avrà uno scopo benefico. Perchè chi li comprerà contribuirà alla raccolta fondi per Telethon, a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare.

L'IDEA

Tutto nasce dalla volontà degli edicolanti trevigiani, insieme a quelli di tutta Italia, di aderire alla causa della solidarietà e di sostenere il progetto Telethon. Iniziativa, messo in piedi da Sinagi, il sindacato dei giornalai, che ha preso il via contemporaneamente con l'annuale raccolta fondi destinata proprio alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Nella Marca hanno aderito cinque edicole, precisamente Maurizio Pregnolato in viale IV Novembre 39 a Treviso, Rossella Bordin in via Bergamo 17 a Montebelluna, Maria Rita De Carlo in via Feltrina Centro 47 a Biadene di Montebelluna, Michela Collode in piazza papa Luciani a Corbanese di Tarzo, Leonardo Gazzetta in via Marignana 47 a Marocco di Mogliano che da sabato 11 dicembre e fino a domenica 19 hanno messo in vendita i cuori di cioccolata per la raccolta fondi destinata a Telethon. L'offerta minima è 12 euro, ma si può versare anche u contributo maggiore.

L'iniziativa non si esaurisce nelle edicole. Sarà, infatti, accompagnata da banchetti aperti dai volontari Telethon in tutte le tremila piazze d'Italia - a Treviso sarà dietro piazza dei Signori - in altre tremila piazze di tutta Italia) - sempre nel fine settimana.

L'ORGANIZZAZIONE

«Non abbiamo avuto molto tempo per organizzarci - spiega Pregnolato - ma comunque siamo partiti anche nella Marca e devo dire che il primo fine settimana di raccolta fondi è andato molto bene. I trevigiani hanno risposto con sensibilità. Molti hanno comperato i cioccolatini lasciandomi un'offerta maggiore rispetto al prezzo e molti altri hanno offerto dei soldi senza volere in cambio la scatola di dolciumi». Pregnolato asdicura che quest'anno, che è tato l'annod ella partenza, sarà un inizio e i prossimo registrerà un'adesione molto più alta delle edicole. Intanto, però, commenta: «Siamo soddisfatti di offrire il nostro contributo per una causa benefica. Le edicole rappresentano un punto nodale nella vita cittadina. Lo abbiamo visto anche durante il lockdown dello scorso anno. Siamo rimasti sempre aperti e abbiamo fornito un servizio essenziale alla popolazione».

Ma come è organizzata questa raccolta fondi? Ad ogni giornalaio sono state consegnate venti scatole di cuori di cioccolato. «L'anno scorso l'iniziativa aveva riguardato solo poche città, siamo soddisfatti che quest'anno sia stata riproposta su larga scala», rimarca Pregnolato, referente trevigiano Sinagi. «Ho allestito una vetrina dedicata a Telethon e questo basta per attirare l'attenzione dei clienti. Speriamo che la raccolta fondi si estenda magari di un'altra settimana, proprio sotto Natale, perchè vogliamo consegnare una bella somma alla Telethon» conclude Pregnolato.

Valeria Lipparini

