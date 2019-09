Cinquemila in marcia «Qui per l'ambiente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA TREVISO Oltre cinquemila persone hanno sfilato ieri mattina per le vie del centro di Treviso per la terza marcia globale per il clima, organizzata dal movimento Fridays for future. Un record. I ragazzi si sono ritrovati alle 8 davanti alla stazione dei treni. Da lì sono partiti puntando verso piazza dei Signori, piazza Duomo e borgo Cavour, per poi raggiungere il bastione San Marco sulle mura. Ma non c'erano solo giovanissimi. Anche diversi adulti hanno voluto lanciare un grido d'allarme per la salvaguardia dell'ambiente. Comprese...