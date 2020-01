Cinque auto in fiamme «Incendi per vendetta»

IL CASO

VITTORIO VENETO Per dirimere ogni dissidio si servivano del fuoco, bruciando l'auto del rivale di turno fosse questo uno sconosciuto, un amico o persino un familiare. Vendette costate caro a tre giovani residenti a Miane, S.C. 21enne di origine russe, il 22enne italiano A.L. e M.D., 21enne di origini polacche, tutti denunciati dai carabinieri della stazione di Vittorio Veneto per incendio doloso continuato. Tra dicembre 2018 e l'aprile dello scorso anno, stando agli accertamenti dei militari dell'Arma ai quali hanno contribuito i colleghi della stazione di Col San Martino e i vigili del fuoco di Treviso, hanno dato alle fiamme tre veicoli a Miane, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto, danneggiandone altri due. In casa degli indagati, ai quali gli investigatori sono risaliti grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno immortalato l'auto del 21enne russo prima di due dei tre incendi, hanno trovato una tanica di benzina, i vestiti indossati durante i raid incendiari, e alcuni oggetti, tra cui un'autoradio e una marmitta, sottratti da una delle auto date in pasto al rogo. «L'ho fatto per ripicca» ha ammesso S.C., che avrebbe agito spalleggiato dai due amici.

L'INTIMIDAZIONE

Il primo incendio risale al 21 dicembre 2018 quando a Miane, verso le 21.40, l'Audi A3 di un giovane residente in via Cal di Mezzo e l'Audi TT della compagna vengono divorate da una lingua di fuoco. La natura dolosa delle fiamme è evidente, e a confermare le prime ipotesi sono le immagini di videosorveglianza del quartiere, che immortalano due soggetti avvicinarsi all'Audi A3 con una tanica di benzina. Il motivo dell'atto intimidatorio verrà spiegato ai carabinieri dallo stesso 21enne russo, che rilasciando spontanee dichiarazioni, ha detto che «il danneggiamento dell'Audi A3 era legato una questione di debiti non saldati con il proprietario dell'auto», dalla quale si era poi propagato l'incendio alla seconda vettura.

LA RIPICCA

Nasce da una semplice discussione al bar, invece, il dissidio che ha portato alla distruzione della Smart Roadster bruciata lo scorso 7 aprile nel posteggio multipiano di piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto, in seguito al quale venne danneggiata anche la Panda che si trovava accanto. È ancora il 21enne il protagonista dello screzio, urtato al bar da uno sconosciuto che, nella ressa, gli fece cadere a terra il cocktail che teneva fra le mani. Ne nasce un'accesa discussione proseguita anche fuori dal locale, ma terminata senza ulteriori strascichi. O almeno sembrava così visto che poche ore dopo l'uomo resosi responsabile del drink rovesciato, fu vittima di un furto: dalla sua Smart, era la notte del primo marzo, vennero asportati tubo di scarico, autoradio e un ciondolo portafortuna agganciato allo specchietto retrovisore. Non era però abbastanza evidentemente per pagare lo sgarro, e così un mese dopo, alle 4 di notte del 13 aprile, il 21enne russo e un complice, probabilmente il coetaneo di origini polacche, sono tornati al multipiano con una tanica al seguito e hanno dato fuoco alla Smart della vittima.

DISSIDI CON IL PADRE

L'ultimo capitolo riguarda i dissidi del 21enne russo col padre, residente a Pieve di Soligo. Di quest'ultimo infatti il furgone Fiat Doblò incendiato la notte del 7 aprile in via Sernaglia, pochi giorni prima del rogo di Vittorio Veneto. Anche in questo caso sarebbe stato il ragazzo ad appiccare le fiamme, che covava rancore nei confronti del genitori per motivi personali. I carabinieri di Vittorio Veneto, guidati dal comandante di stazione Mauro Vit e dal comandante di compagnia Giuseppe Agresti, con l'aiuto dei colleghi di Col San Martino del comandante Roberto Perfetti, sono risaliti in prima battuta al 21enne di origini russe, la cui Alfa Romeo 156 nera, viene immortalata dalle telecamere sia nel multipiano di Vittorio Veneto che in via Cal di Mezzo a Miane. In entrambi i casi si vedono due ragazzi scendere dal mezzo con una tanica di benzina e appiccare le fiamme. Grazie ai successivi accertamenti gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Massimo Zampiccinini, risalgono a un collega del 21enne, A.L., e vengono emessi due decreti di perquisizione. A casa di S.C. i militari trovano un giubbotto marrone e un paio di scarpe bianche compatibili con quelle usate da uno dei piromani a Miane e Vittorio Veneto, oltre all'autoradio e ai ciondoli sottratti dalla Smart e a una tanica di benzina. Nell'abitazione del 22enne italiano, c'è invece il tubo di scarico (della stessa Smart), diviso in due parti, una appesa in camera da letto, l'altra riposta in una mensola del garage. Il 21enne, messo alle strette, ha ammesso spontaneamente quanto contestatogli dai carabinieri, chiamando in causa un terzo soggetto, ovvero il 21enne polacco M.D., a casa del quale vengono trovate un paio di scarpe bianche e un giubbotto in tela con la manica parzialmente bruciata. Si sospetta fosse proprio quest'ultimo il complice che materialmente ha partecipato assieme al 21enne russo ai raid. Ai tre, oltre al reato di incendio doloso continuato in concorso, viene contestato anche il furto e la ricettazione.

Alberto Beltrame

