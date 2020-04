LA DELUSIONE

TREVISO Nessuna proiezione, nessuna prospettiva. Cinema e spettacolo dal vivo rimandati a data da destinarsi. L'incredulità degli operatori trevigiani. «Così ci tolgono l'ossigeno». Tutti gli operatori appesi alla tv. Poi la delusione. «Abbiamo dipendenti e famiglie. Vediamo un futuro problematico». Nemmeno una parola spesa per cinema e teatri nella conferenza stampa di domenica sera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un silenzio che pesa come un macigno. «Stanno dilaniando un settore» è il commento di Giuliana Fantoni, presidente della Fice Tre Venezie e a capo con la famiglia del Cinema Edera e del Multisala Manzoni. «In questi giorni ho sentito le proposte più funamboliche. Prima ci chiedono di trasformarci in drive-in, cosa che mi sembra folkloristica visto che in Italia questa modalità non ha mai attecchito. Poi di convertirci in arene estive. Voglio essere chiara: ho un mutuo di ristrutturazione sulle spalle, dipendenti in cassintegrazione. Una conversione così onerosa non posso permettermela». La confusione tra cinema teatri e discoteche è la cosa che più sconcerta gli operatori del settore. «Capisco che non debba essere la priorità. Concordo con il Governo: prima la produzione. Ma nel momento in cui si ricorda che apriranno i musei, una parola per il cinema e lo spettacolo dal vivo va spesa». Alle considerazioni di Fantoni fanno eco quelle delle sorelle Amadio, proprietarie del Multisala Corso. «Speravamo Conte consentisse di officiare le messe. Sarebbe stato un primo passo per avere più forza al tavolo di contrattazione. Invece nulla». Ma il settore non è fermo, sta organizzando un piano b e anche un piano c pur di riprendere a lavorare. «Ci assumiamo gli oneri e le spese aggiuntive. Ma soprattutto abbiamo stilato un protocollo molto preciso» prosegue Fantoni. Vendita on line per evitare code, spettacoli programmati dal primo pomeriggio con programmazioni a distanza di mezz'ora nelle diverse sale per evitare assembramenti. Ma anche percorsi cordonati di accesso. Poi la riduzione degli occupanti di un terzo l'uso delle mascherine e i dispositivi igienici in tutte le sale. «Più spettacoli, meno spettatori. Questa è la formula concordata dall'intero settore. Ma il cinema non può morire». Così è stata approntata la strategia a livello regionale. «Non chiediamo una data oggi, ma chiediamo di sapere che si sta lavorando per noi». (ef)

