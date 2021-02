BORSO DEL GRAPPA

Mentre è attesa per oggi in Procura a Treviso l'apertura del fascicolo in merito all'incidente costato la vita sabato ad Alessio Massaro, si riapre il dibattito sulla pericolosità delle strade di montagna. Il 42enne di Montebelluna è rimasto ucciso nello scontro frontale tra la sua bicicletta e la moto condotta dal coetaneo M.P. di Musile di Piave (Venezia) lungo via general Giardino che , secondo una dinamica che già in troppe occasioni ha macchiato di sangue le strade del Grappa. Un tema su cui è tornato lo stesso sindaco di Borso, Flavio Domenico Dall'Agnol: «Viviamo una difficile contraddizione, tra l'enorme beneficio dato dal turismo, dallo sport e dalle meraviglie naturalistiche che il Grappa offre e la pericolosità dettata dall'intenso traffico su una strada che come molte altre viene presa d'assalto».

L'APPELLO

Quella di Dall'Agnol prima ancora che una disamina e un'invocazione alla prudenza da parte di tutti. «Quest'ennesima tragedia ci porta a rivivere un dolore enorme per una vita spezzata spiega. A nome di tutta la comunità vanno ai parenti di Alessio Massaro le nostre più sentite condoglianze. Quella strada è il principale accesso al Grappa dal lato trevigiano, ma non possiamo dimenticare che si tratta di un'arteria creata a inizio Novecento, legata al periodo della guerra, scavata in un costone di roccia. Dunque è impervia, presenta punti critici specie a livello delle gallerie, eppure vede per gran parte dell'anno il transito di migliaia di persone in auto, in moto, in bicicletta. Ben venga che le moltissime splendide caratteristiche del nostro territorio richiamino appassionati e vengano valorizzate, come pure il fatto che la Provincia (gestore della strada) sia presente con interventi e monitoraggi. Pensare però di poter rifare la strada è impresa ostica e imponente. Trovare una soluzione è arduo, per questo il primo invito è di usare sempre la massima prudenza e attenzione, con qualunque mezzo ci si sposti».

LE INDAGINI

Lungo quella strada è stato Samuele, il fratello maggiore di Alessio, a riconoscere il corpo del 42enne prima ancora di ricevere la tremenda notizia. Non vedendolo rientrare a casa ne aveva infatti tracciato il Gps montato sulla bici, stranamente rimasto fermo per ore all'altezza del quarto tornante. L'ipotesi di reato a carico del centauro è di omicidio stradale, per fare completa chiarezza sulle circostanze che hanno portato all'impatto. La dinamica è stata ricostruita dalla polizia stradale e stando ai primi accertamenti sembra che lo stesso Massaro, in discesa, possa aver allargato la traiettoria subito prima di affrontare il quarto tornante dove in quell'istante transitava in senso opposto la Benelli del veneziano, in compagnia di alcuni amici che hanno assistito impotenti alla tragedia e lanciato l'allarme. Saranno però le indagini a chiarire l'esatto susseguirsi di quei tragici fatti. Anche per l'ultimo saluto ad Alessio, tecnico informatico al Consorzio di bonifica Piave, sarà necessario attendere. Deve infatti essere ancora fissato l'eventuale esame autoptico. Il motociclista, rimasto ferito ma non in pericolo di vita, resta sotto osservazione dopo il ricovero a Vicenza. Nel frattempo la scomparsa di Massaro ha suscitato grande cordoglio sia in paese, dove viveva dopo essere cresciuto a Trevignano, sia nel mondo degli appassionati di ciclismo oltre che fra i compagni di lavoro. Umile, gentile, preciso ma sempre pronto per uno scherzo o una battuta, così in azienda viene ricordato: «Arrivavi al lavoro prima ancora dell'apertura per sistemare i nostri pc e permetterci di lavorare senza intoppi, sempre con estrema umiltà e gentilezza. Non ti dimenticheremo mai».

Serena De Salvador

